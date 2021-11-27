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У США рекомендували вакцинуватися всім особам від п'яти років через новий штам

Автор: Артур Родивилов

Центри з контролю і профілактики захворювань США закликають пройти повну вакцинацію всім особам від п'яти років і старше. Рекомендація прийнята у зв'язку з інформацією про поширення "омікрон"-штаму коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Регулятор рекомендує дотримуватися санітарних заходів, носити маски в приміщеннях в зонах зі значним або високим рівнем поширення коронавірусу, часто мити руки і дотримуватися соціальну дистанцію.

"Регулятор також рекомендує пройти повний курс вакцинації всім особам від п'яти років і старше, щоб захистити себе. Медичний регулятор закликає зробити бустерне щеплення від коронавірусу всіх, хто підпадає під відповідні критерії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B.1.1.529 виявили в Бельгії.

Додамо, що перші випадки штаму "омікрона" підтвердили в Британії.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

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Вакцинація