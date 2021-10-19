RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США дозволить змішувати вакцини для бустерної вакцинації

Автор: Анна Полисученко

США дозволить змішувати вакцини для бустерної вакцинації. Це дозволить забезпечити більшу гнучкість для лікарів і працівників, що забезпечують вакцинацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Управління з контролю за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) планує дозволити американцям щепитися іншою вакциною проти COVID-19 в якості бустерної, ніж та, яку вони отримали спочатку", - наголошується в повідомленні.

Регулятор, швидше за все, не рекомендуватиме змішувати вакцини і підкреслювати бажаність використання в якості бустера такого ж препарату. Однак, постачальникам вакцин, очевидно, буде дозволено на власний розсуд пропонувати інший бренд, наголошується в повідомленні.

До цього рішення можуть також підштовхнути результати досліджень, представлених минулої п'ятниці. За даними медиків, люди, які отримали єдину дозу Johnson & Johnson, після другого такого ж щеплення продемонстрували чотириразове збільшення кількості антитіл. Однак ті, хто після першої вакцини J&J отримав бустер від Moderna, мали зростання рівня антитіл в 76 разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВакцинація