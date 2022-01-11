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У США дозволили виходити на роботу медикам, інфікованим коронавірусом

Автор: Анна Полисученко

Органи охорони здоров'я в Сполучених Штатах дозволили медикам, інфікованим коронавірусом, але з легкими симптомами або без них зовсім, залишатися на роботі. Цей крок є реакцією на серйозну нестачу персоналу в лікарнях і значну кількість випадків, які тягне за собою штам "Омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

У минулі вихідні органи охорони здоров'я Каліфорнії оголосили, що працівники лікарні, у яких тести позитивні, але у них немає симптомів, можуть продовжувати роботу.

Деякі лікарні в Род-Айленді та Арізоні також повідомили співробітникам, що вони можуть залишатися на роботі, якщо у них немає симптомів або тільки легкі.

Надзвичайно заразний штам "Омікрон" призвів до того, що кількість нових випадків COVID-19 зросла в середньому до більш ніж 700 000 на день в США, подолавши рекорд, встановлений рік тому.

Багато лікарень не тільки переповнені хворими, але і дуже обмежені через велику кількість працівників, які хворіють на COVID-19.

Раніше ми писали, що США оновили рекорд за кількістю госпіталізацій через початок пандемії.

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