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США дозволили відновити випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Федеральні органи охорони здоров'я Сполучених Штатів прийняв рішення дозволити відновлення випробувань вакцини від коронавірусу британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Вакцина розробляється спільно з вченими з Оксфордського університету.

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Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на джерела і наявні в її розпорядженні документи.

При цьому наголошується, що Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США завершило розслідування випадків можливого неврологічного ефекту у двох учасників випробувань вакцини.

Співрозмовники видання пояснили, що регулятор не встановив зв'язок між введенням вакцини та появою симптомів, але і не може виключити його.

Нагадаємо, мериканська компанія Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу. Після чого компанія уклала контракт з Євросоюзом на поставку вакцини від COVID-19.

Крім того, фармацевтична компанія Сполучених Штатів Eli Lilly також призупинила випробування ліків проти коронавірусу з допомогою антитіл з-за можливих проблем з безпекою.

Додамо, що ВООЗ не виключили, що вакцину від коронавірусу зможуть використовувати вже в цьому році.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВакцинаКоронавірус