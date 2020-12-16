У США дозволили тестувати на COVID-19 в домашніх умовах

Федеральне управління США з контролю за продуктами харчування та медичними препаратами дозволило провести перший швидкий тест на коронавіруc. Його можна пройти вдома без рецепта та отримати негайні результати.

Про це повідомляє Washington Post.

Тест, розроблений австралійською компанією Ellume, може стати життєво важливим інструментом боротьби з вірусом у країнї, особливо до того, поки більшість американців будуть вакциновані. На відміну від попередніх домашніх тестів, цей не вимагає надсилати зразки у лабораторію і може бути взятий без вказівки лікаря.

Експерти очікують, що темпи тестування у країні швидко зростуть протягом найближчих двох-трьох місяців та збільшаться у кілька разів в порівнянні з нинішнім рівнем.

Нагадаємо, ПЛР-тести в Україні тепер будуть проводити людям з підозрою на COVID-19, а також на гострі респіраторні вірусні інфекції та пневмонію.

РБК-Україна писало, що, за словами мера Києва Віталія Кличка, масове тестування на COVID-19 у столиці проводитися не буде. Для цього не вистачить тестів та мобільних лабораторій, а робити тестування не в рамках усієї країни малоефективно.