У США дозволили використати таблетки Merck проти COVID-19

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалило домашнє лікування COVID-19 препаратом "Молнупіравір" компанії Merck & Co. Вони підходять для лікування пацієнтів із груп ризику віком від 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство дозволило пероральний препарат для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості. Він підходить для дорослих, які схильні до ризику важкого захворювання.

Зазначають, що препарат в клінічних випробуваннях показав зниження кількості госпіталізацій та смертей приблизно на 30%. Вони проводилися за участю осіб з групи високого ризику на ранніх етапах розвитку хвороби.