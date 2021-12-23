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У США дозволили використати таблетки Merck проти COVID-19

Автор: Іванна Шовкун

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалило домашнє лікування COVID-19 препаратом "Молнупіравір" компанії Merck & Co. Вони підходять для лікування пацієнтів із груп ризику віком від 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство дозволило пероральний препарат для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості. Він підходить для дорослих, які схильні до ризику важкого захворювання.

Зазначають, що препарат в клінічних випробуваннях показав зниження кількості госпіталізацій та смертей приблизно на 30%. Вони проводилися за участю осіб з групи високого ризику на ранніх етапах розвитку хвороби.

Нагадаємо, влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату "Молнупіравір" компанії Merck & Co. Це пов'язано з тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність.

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