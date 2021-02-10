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США дозволили ще один коктейль з антитіл для лікування COVID

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 лютого 2021 11:59
США дозволили ще один коктейль з антитіл для лікування COVID Фото: США схвалили препарат для лікування COVID (Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки дозволили екстрене застосування ще одного коктейлю з антитіл для лікування COVID-19. На цей раз мова йде про препарат фармацевтичної компанії Eli Lilly.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Повідомляється, що дозвіл видано на екстрене застосування антитіл бамланівімаб і етесевімаб, спільна ін'єкція яких в коктейлі Eli Lilly допомагає при лікуванні легкої або помірної форм COVID-19. Коктейль можна колоти дорослим пацієнтам і дітям старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг, у яких є ризик розвитку важкої форми захворювання.

Крім того, дано дозвіл на застосування щодо осіб від 65 років і старше. При цьому коктейль не можна застосовувати при лікуванні пацієнтів, які потребують кисневої терапії.

За даними FDA, клінічні випробування показали, що одноразове внутрішньовенне введення коктейлю з антитіл значно знижує число госпіталізацій та смертей.

"Дозвіл на екстрене застосування було видано Eli Lilly and Co", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, до цього в США дозволили застосування коктейлю з антитіл від компанії Regeneron Pharmaceuticals. Його вводили тодішньому президенту Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують нову стратегію вакцинації через мутації COVID-19.

Також в країні на третину збільшують поставки вакцин.

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