У США дозволять відсвяткувати Новий рік на Таймс-сквер тільки вакцинованим

Мер американського міста Нью-Йорк Білл де Блазіо заявив, що цього року Новий рік на Таймс-сквер зможуть зустріти тільки ті, хто отримав два щеплення від коронавірусу. Минулий Новий рік на головній площі Нью-Йорка пройшов без глядачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами чиновника, бажаючі відсвяткувати Новий Рік повинні будуть пред'явити підтвердження вакцинації і дійсне посвідчення особи з фотографією.
Ті, хто не може зробити щеплення через інвалідність, повинні показати негативний тест на COVID-19, зроблений протягом 72 годин після заходу.
При цьому на святкуванні Нового року можуть бути присутніми діти до п'яти років. Однак їх повинні супроводжувати дорослі, у яких є підтвердження вакцинації.
Також всі люди, які святкуватимуть Новий рік на Таймс-сквер, повинні бути в масках.