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США розсекретили висновки розвідки про походження коронавірусу: є два варіанти

Автор: Дмитрий Кузнецов

Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь з висновками про походження коронавірусу. У документі розглядаються два варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ODNI.

У доповіді йдеться, що спецслужби США не змогли прийти до однозначного висновку про походження коронавірусу. Основними вважаються дві версії. Перша, природне походження-передача вірусу від тварини до людини. Друга-інцидент в лабораторії.

У документі також говориться, що коронавірус не був генетично модифікований.

При цьому автори доповіді заявляють, що точно встановити походження коронавірусу можна тільки при сприянні Китаю. Однак Пекін не йде на співпрацю в цьому питанні і перешкоджає глобальному розслідуванню.

Нагадаємо, у липні поточного року Китай відмовився дотримуватися запропонованого ВООЗ плану щодо другого етапу розслідування походження коронавірусу.

Зазначимо, раніше у США припустили, що походження коронавірусу може бути так і не вдасться з'ясувати.

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