США розсекретили висновки розвідки про походження коронавірусу: є два варіанти
Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь з висновками про походження коронавірусу. У документі розглядаються два варіанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ODNI.
У доповіді йдеться, що спецслужби США не змогли прийти до однозначного висновку про походження коронавірусу. Основними вважаються дві версії. Перша, природне походження-передача вірусу від тварини до людини. Друга-інцидент в лабораторії.
У документі також говориться, що коронавірус не був генетично модифікований.
При цьому автори доповіді заявляють, що точно встановити походження коронавірусу можна тільки при сприянні Китаю. Однак Пекін не йде на співпрацю в цьому питанні і перешкоджає глобальному розслідуванню.
Нагадаємо, у липні поточного року Китай відмовився дотримуватися запропонованого ВООЗ плану щодо другого етапу розслідування походження коронавірусу.
Зазначимо, раніше у США припустили, що походження коронавірусу може бути так і не вдасться з'ясувати.