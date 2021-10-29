ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

США розсекретили висновки розвідки про походження коронавірусу: є два варіанти

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 29 жовтня 2021 23:15
США розсекретили висновки розвідки про походження коронавірусу: є два варіанти Фото: розвідка США розкрила висновки про походження COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь з висновками про походження коронавірусу. У документі розглядаються два варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ODNI.

У доповіді йдеться, що спецслужби США не змогли прийти до однозначного висновку про походження коронавірусу. Основними вважаються дві версії. Перша, природне походження-передача вірусу від тварини до людини. Друга-інцидент в лабораторії.

У документі також говориться, що коронавірус не був генетично модифікований.

При цьому автори доповіді заявляють, що точно встановити походження коронавірусу можна тільки при сприянні Китаю. Однак Пекін не йде на співпрацю в цьому питанні і перешкоджає глобальному розслідуванню.

Нагадаємо, у липні поточного року Китай відмовився дотримуватися запропонованого ВООЗ плану щодо другого етапу розслідування походження коронавірусу.

Зазначимо, раніше у США припустили, що походження коронавірусу може бути так і не вдасться з'ясувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Коронавірус
NEWS
Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру: що пред'являють
Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру: що пред'являють
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами