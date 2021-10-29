США розсекретили висновки розвідки про походження коронавірусу: є два варіанти

Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь з висновками про походження коронавірусу. У документі розглядаються два варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ODNI .

У доповіді йдеться, що спецслужби США не змогли прийти до однозначного висновку про походження коронавірусу. Основними вважаються дві версії. Перша, природне походження-передача вірусу від тварини до людини. Друга-інцидент в лабораторії.

У документі також говориться, що коронавірус не був генетично модифікований.

При цьому автори доповіді заявляють, що точно встановити походження коронавірусу можна тільки при сприянні Китаю. Однак Пекін не йде на співпрацю в цьому питанні і перешкоджає глобальному розслідуванню.