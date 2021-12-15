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США розсекретили документи про вбивство Кеннеді

Автор: Валерія Поліщук

Національний архів Сполучених Штатів розсекретив документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Зокрема, були розсекречені документи про розслідування американського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний архів США.

"Національне управління архівів і записів обробляє раніше утримувані записи щодо вбивства Джона Ф.Кеннеді на виконання Меморандуму президента Джо Байдена, що вимагає оприлюднити допустимі до розголошення записи до 15 грудня 2021 року. Національні архіви опублікували записи онлайн", - йдеться в супровідній записці.

Нагадаємо, Джон Кеннеді був застрелений в Далласі, штат Техас, 22 листопада 1963 року. Розслідування встановило, що вбивство скоїв Лі Харві Освальд, який діяв поодинці. Освальда застрелили через два дні після затримання.

Згідно з висновками комісії Уорена, Освальд здійснив три постріли в автомобіль, в якому знаходився Кеннеді і його дружина. Постріли були здійснені з шостого поверху книжкового складу.

Також в результаті стрілянини був поранений губернатор Техасу Джон Конналлі, а також один з перехожих.

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Сполучені Штати Америки