У США розраховують схвалити три-чотири вакцини від COVID до лютого

В США до лютого можуть схвалити до використання три-чотири зразка вакцини від коронавірусу. Першою повинна стати вакцина від Pfizer і BioNTech.

Про це заявив директор федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд.

Він зазначив, що зараз на сертифікацію претендують чотири зразки вакцин.

"Дуже ймовірно, що до лютого три-чотири вакцини будуть схвалені в США. Ймовірно, що дві з них будуть схвалені до початку наступного року", - сказав Редфілд.

Засідання управління з питань якості продовольства і медикаментів щодо вакцини Pfizer призначено на 10 грудня.

Сьогодні Великобританія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавіруса на 95%.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відреагувала на рішення Британії про реєстрацію вакцини від коронавірусу Pfizer. Організація початку вивчення вакцини і розробляє рекомендації.

Крім цього, Інтерпол попередив країни про можливі злочини, націлених на вакцину від коронавірусу. Організація очікує викрадення або продаж підроблених доз вакцини від коронавірусу.