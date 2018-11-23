У США на розпродажі до Чорної п'ятниці відбулася стрілянина

Фото: місце події (twitter.com/cp24)

В результаті стрілянини постраждали двоє людей

У місті Гувер (США) на розпродажі до Чорної п'ятниці в торговому центрі сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на WP.

Як повідомляється, між двома хлопцями стався конфлікт. Після чого один з них дістав пістолет і вистрілив в іншого. Потерпілого у важкому стані госпіталізували. Також в результаті стрілянини постраждала 12-річна дівчинка. Зараз її стан оцінюють як стабільний.

За словами свідків конфлікту, вони чули мінімум вісім пострілів. Двоє офіцерів намагалися затримати хлопця з пістолетом: один з них вистрілив і вбив його.

Зазначимо, раніше троє людей загинули під час стрілянини в житловому будинку в місті Форт-Вейн, штат Індіана. Інформацію про можливе підозрюваного поліція не повідомляє. Також на даний момент невідомі подробиці і причини інциденту. Триває слідство.

Також 22 листопада в результаті стрілянини в одному з торгових центрів міста Гувер, штат Алабама (США) загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Як повідомляється, стрілок був ліквідований поліцейськими.