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У США на розпродажі до Чорної п'ятниці відбулася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 19:21
У США на розпродажі до Чорної п'ятниці відбулася стрілянина
Фото: місце події (twitter.com/cp24)

В результаті стрілянини постраждали двоє людей

У місті Гувер (США) на розпродажі до Чорної п'ятниці в торговому центрі сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на WP.

Як повідомляється, між двома хлопцями стався конфлікт. Після чого один з них дістав пістолет і вистрілив в іншого. Потерпілого у важкому стані госпіталізували. Також в результаті стрілянини постраждала 12-річна дівчинка. Зараз її стан оцінюють як стабільний.

За словами свідків конфлікту, вони чули мінімум вісім пострілів. Двоє офіцерів намагалися затримати хлопця з пістолетом: один з них вистрілив і вбив його.

Зазначимо, раніше троє людей загинули під час стрілянини в житловому будинку в місті Форт-Вейн, штат Індіана. Інформацію про можливе підозрюваного поліція не повідомляє. Також на даний момент невідомі подробиці і причини інциденту. Триває слідство.

Також 22 листопада в результаті стрілянини в одному з торгових центрів міста Гувер, штат Алабама (США) загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Як повідомляється, стрілок був ліквідований поліцейськими.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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