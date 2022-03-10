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У США розкрили свої дані про кількість убитих російських військових в Україні

Автор: Володимир Костирін

Згідно з офіційними оцінками США, кількість убитих російських військових за два тижні війни проти України становить від 5 тисяч до 6 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Такі дані виданню озвучив у середу офіційний представник США, який побажав залишитися не названим.

Так, у Штатах оцінюють кількість убитих в Україні російських окупантів у межах 5000-6000 військовослужбовців. Чиновник назвав це число "дуже і дуже значними втратами", порівнявши їх з втратами в деяких боях Другої світової війни.

Що стосується поранених солдатів ЗС РФ, що ця цифра, як правило, приблизно в три рази перевищує кількість убитих, тобто становить приблизно від 15 тисяч до 18 тисяч осіб.

Точні дані зараз дізнатися неможливо через триваючі бойові дії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 9 березня, загальні втрати російських військ за час вторгнення перевищили 12 тисяч особового складу.

Війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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