У США розкрили свої дані про кількість убитих російських військових в Україні

Такі дані виданню озвучив у середу офіційний представник США, який побажав залишитися не названим.

Так, у Штатах оцінюють кількість убитих в Україні російських окупантів у межах 5000-6000 військовослужбовців. Чиновник назвав це число "дуже і дуже значними втратами", порівнявши їх з втратами в деяких боях Другої світової війни.

Що стосується поранених солдатів ЗС РФ, що ця цифра, як правило, приблизно в три рази перевищує кількість убитих, тобто становить приблизно від 15 тисяч до 18 тисяч осіб.

Точні дані зараз дізнатися неможливо через триваючі бойові дії.