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У США розкрили свої дані про кількість убитих російських військових в Україні

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Четвер 10 березня 2022 06:28
У США розкрили свої дані про кількість убитих російських військових в Україні Фото: у США назвали свої підрахунки втрат військ РФ в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Згідно з офіційними оцінками США, кількість убитих російських військових за два тижні війни проти України становить від 5 тисяч до 6 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Такі дані виданню озвучив у середу офіційний представник США, який побажав залишитися не названим.

Так, у Штатах оцінюють кількість убитих в Україні російських окупантів у межах 5000-6000 військовослужбовців. Чиновник назвав це число "дуже і дуже значними втратами", порівнявши їх з втратами в деяких боях Другої світової війни.

Що стосується поранених солдатів ЗС РФ, що ця цифра, як правило, приблизно в три рази перевищує кількість убитих, тобто становить приблизно від 15 тисяч до 18 тисяч осіб.

Точні дані зараз дізнатися неможливо через триваючі бойові дії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 9 березня, загальні втрати російських військ за час вторгнення перевищили 12 тисяч особового складу.

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