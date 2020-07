У США п'яний чоловік застрелив поліцейського і покінчив з собою

В американському штаті Огайо п'яний чоловік застрелив поліцейського. Пізніше нападника аншли в лісі з вогнепальним пораненням в голову.

Про це у Facebook повідомило поліцейське управління міста Толедо.

Офіцер поліції Ентоні Діа прибув на виклик до парковці магазину будівельних товарів, де відвідувачі виявили п'яного чоловіка.

Коли поліцейський підійшов, чоловік вистрілив у нього. Незважаючи на те, що на офіцера був бронежилет, він був поранений. Діа доставили в лікарню, де він помер від отриманого поранення.

Підозрюваний втік в ближній ліс, його шукали за допомогою дрона і службових собак. У якийсь момент поліцейські почули постріл. Прийшовши на звук, вони знайшли чоловіка мертвим з вогнепальним пораненням в голову.

З допомогою свідків було підтверджено, що загиблий чоловік був тим, хто стріляв у Ентоні Діа. Ведеться розслідування.

Загиблому поліцейському було 26 років.

Toledo Police were provided the photo you see with this post. It was taken last night, 7/3/20, around 10 PM. Just over two hours later, Officer Dia was shot and killed. We are working closely with the Dia Family and we will communicate information when details are finalized. pic.twitter.com/HHqND5TAKS