У США провели близько 6 млн тестів на коронавірус, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В даний час в країні проводять по мільйону тестів на тиждень

У США лікарі провели вже близько 6 млн тестів на коронавірус COVID-19. Про це заявив американський президент Дональд Трамп, передає видання Ахіоѕ.

У свою чергу віце-президент США Майк Пенс пояснив, що в даний час в країні проводять по мільйону тестів на тиждень, однак найближчим часом цей показник досягне 2 млн на тиждень.

"Ми провели близько 6 млн тестів. Це більше, ніж в будь-якій іншій країні", - сказав він.

Зазначимо, Білий дім має намір провести спецоперацію, щоб значно скоротити час, необхідний для розробки вакцини проти коронавірусу.

Раніше РБК-Україна повідомляло про початок клінічних досліджень вітчизняного лікарського засобу, яке може істотно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які викликає в організмі людини коронавірус.

Нагадаємо, за добу 29 квітня у світі підтвердили ще 69,4 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що кількість випадків зараження коронавірусом в Сполучених Штатах Америки перевищила 1 мільйон. Найбільше заражених в штаті Нью-Йорк - 300 тис. осіб. Ще майже 114 тис. пацієнтів з COVID-19 в Нью-Джерсі.