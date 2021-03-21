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У США пройшли протести після розстрілу людей у спа-салонах

Автор: Дмитро Левицький

Містами Сполучених Штатів Америки прокотилися акції протесту проти ненависті до людей азійського походження. Акції стали відповіддю на нещодавній розстріл людей у трьох спа-салонах в штаті Джорджія.

Про це повідомляють NBC News та The Wall Streat Journal.

Акції протесту пройшли у Сан-Франциско, Піттсбурзі, Сан-Антоніо у штаті Техас та Чикаго. Також сотні людей зібралися поблизу Капітолія у штаті Джорджія. Протестувальники несли плакати з написом "Зупиніть ненависть до азіатів", а багато хто махав прапорами США.

А в Нью-Йорку демонстранти зібралися на Таймс-сквер. Після цього вони пройшли маршем до китайського кварталу на Манхеттені.

Цього тижня у трьох спа-салонах Атланти та округу Черокі сталася стрілянина. В результаті серії нападів загинули 8 людей, шість з яких були жінками азійського походження. Всі три напади, за версією поліції, вчинив 21-річний Роберт Лонг із Вудстоку.

Нагадаємо, нещодавно в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.

Крім того, наприкінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипротестСтрільба
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