У США пройшли протести після розстрілу людей у спа-салонах

Містами Сполучених Штатів Америки прокотилися акції протесту проти ненависті до людей азійського походження. Акції стали відповіддю на нещодавній розстріл людей у трьох спа-салонах в штаті Джорджія.

Акції протесту пройшли у Сан-Франциско, Піттсбурзі, Сан-Антоніо у штаті Техас та Чикаго. Також сотні людей зібралися поблизу Капітолія у штаті Джорджія. Протестувальники несли плакати з написом "Зупиніть ненависть до азіатів", а багато хто махав прапорами США.

А в Нью-Йорку демонстранти зібралися на Таймс-сквер. Після цього вони пройшли маршем до китайського кварталу на Манхеттені.

Цього тижня у трьох спа-салонах Атланти та округу Черокі сталася стрілянина. В результаті серії нападів загинули 8 людей, шість з яких були жінками азійського походження. Всі три напади, за версією поліції, вчинив 21-річний Роберт Лонг із Вудстоку.