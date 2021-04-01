В США на виробництві вакцин Johnson&Johnson виявили брак

Крім того, підприємство в Балтіморі ще не отримало авторизації для самостійного виготовлення компонентів вакцини від COVID.

"У процесі контролю якості була виявлена одна партія лікарських речовин, яка не відповідала стандартам на підприємстві Emergent Biosolutions", - пояснили у компанії Johnson&Johnson.

Виявлена партія не використовувалася на подальших етапах виробничого процесу.

Як пише видання, у Johnson&Johnson заявили, що цей інцидент ніяк не вплине на зобов’язання перед урядом США щодо поставок вакцини в запланованих обсягах.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вакцину від COVID-19 компанії Janssen. Вона входить в американський концерн Johnson & Johnson. Препарат Johnson & Johnson, призначений для громадян старше 18 років, при цьому для досягнення повної ефективності достатньо одного щеплення.

За результатами клінічних випробувань вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 66%. На такому рівні оцінюється ефективність запобігання середніх і важких ускладнень при зараженні COVID-19.