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У США сталася стрілянина на вечірці, є жертви

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 06:36
У США сталася стрілянина на вечірці, є жертви
Фото: стрілянина у США

Щонайменше шестеро людей були вбиті і троє поранені

Щонайменше, шість чоловік були вбиті і ще троє поранені в результаті стрілянини на вуличній вечірці в передмісті Мехіко - Істапалапа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

За інформацією прокуратури, стрілянина сталася в неділю, 17 лютого біля однієї з церков. Четверо невідомих підійшли до місця, де проходили збори, і почали стріляти в людей.

"П'ять чоловіків і одна жінка були вбиті, а дві жінки і один чоловік отримали поранення в результаті стрілянини в районі Лос-Рейес Кулхуакан в Істапалапі", - йдеться у заяві прокуратури.

Стрілки зникли з місця події. Поліція вивчає відео з камер спостереження поблизу, а прокуратура почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, кілька днів тому у США сталася стрілянина в Орорі - у штаті Іллінойс. В результаті загинули щонайменше п'ять осіб.

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