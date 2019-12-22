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У США сталася стрілянина на вечірці, більше десятка поранених

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 15:34
У США сталася стрілянина на вечірці, більше десятка поранених
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок стрілянини було поранено 13 людей

У Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина на домашній вечірці у Чикаго, внаслідок чого постраждали 13 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, стрілянина виникла через суперечку на домашній вечірці, влаштованій у південній частині Чикаго. В результаті стрілянини щонайменше 13 людей отримали вогнепальні поранення, четверо з них у критичному стані. Вік постраждалих від 16 до 48 років.

Зазначається, що наразі правоохоронці допитують двох чоловіків. Одного з них було затримано зі зброєю, інший отримав поранення. Також у поліції заявили про вилучений пістолет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на проспекті Леся Курбаса правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв в перехожих. Між трьома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав зброю та зробив кілька пострілів. В результаті інциденту постраждали дві людини.

Також РБК-Україна писало, що у США сталася стрілянина в одній з державних установ в Північній Кароліні. Жертвами стрілянини стали двоє міських працівників, ще дві людини отримали несмертельні поранення.

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