RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США сталася стрілянина в трьох спа-салонах, сім осіб загинули

Автор: Даша Харченко

У трьох спа-салонах в штаті Джорджія, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули сім людей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

Ще двоє людей постраждали.

Перше вбивство сталося в спа-салоні в окрузі Черокі. В результаті нападу загинули три людини, ще двоє отримали поранення.

Два інших інциденти сталися в Атланті, у розташованих поруч спа-салонах.

Канал зазначає, що вбиті були азійського походження. Водночас зв'язок між вбивствами поки не встановлений.

Не так давно в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. В результаті інциденту загинула одна людина.

Раніше повідомлялося, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячу порнографію. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
Читайте також
У США відбувається найбільший за останні 20 років міграційний сплеск
Прогноз погоди