У США сталася стрілянина, серед загиблих-двоє поліцейських

Згідно з інформацією, правоохоронці відгукнулися на запит про перевірку людини, яка не з'явилася на роботі і не відповідала на дзвінки. Однак як тільки вони увійшли в будинок, відразу були застрелені.

Після цього підозрюваний близько 13 години стріляв у співробітників правоохоронних органів.

Один зі співробітників поліції - заступник шерифа округу Уатог загинув на місці події, а сержант помер після того, як його доставили на вертольоті в місцеву лікарню.

Також серед загиблих підозрюваний у стрілянині, його мати і вітчим. Обставини смерті не розголошуються.

На даний момент правоохоронні органи намагаються зрозуміти причину події.