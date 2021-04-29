У США сталася стрілянина, серед загиблих-двоє поліцейських

В американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.
Про це повідомляє CNN.
Згідно з інформацією, правоохоронці відгукнулися на запит про перевірку людини, яка не з'явилася на роботі і не відповідала на дзвінки. Однак як тільки вони увійшли в будинок, відразу були застрелені.
Після цього підозрюваний близько 13 години стріляв у співробітників правоохоронних органів.
Один зі співробітників поліції - заступник шерифа округу Уатог загинув на місці події, а сержант помер після того, як його доставили на вертольоті в місцеву лікарню.
Також серед загиблих підозрюваний у стрілянині, його мати і вітчим. Обставини смерті не розголошуються.
На даний момент правоохоронні органи намагаються зрозуміти причину події.
Нагадаємо, 9 квітня в США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті одна людина була вбита, а кілька людей отримали поранення.
6 квітня в американському штаті Меріленд сталася стрілянина на військовій базі "Форт Детрик". В результаті інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.