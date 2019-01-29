У США сталася стрілянина, є постраждалі

В результаті перестрілки п'ять поліцейських госпіталізовані

Пять полицейских в Хьюстоне (штат Техас, США) получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter полицейского управления города.

Как сообщается, после перестрелки все пятеро правоохранителей госпитализированы.

Как сообщается, перестрелка началась, когда полицейские прибыли в восточную часть города для исполнения ордера. Двое подозреваемых были убиты.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе в юго-восточном техасском городе Санта-Фе (США) погибли 10 человек. Десять человек погибли и еще 10 получили ранения.

Как писало РБК-Украина, 14 февраля в результате стрельбы в школе города Паркленд во Флориде погибли по меньшей мере 17 человек. В числе погибших - дети и взрослые: 12 человек были убиты в здании школы, двое погибли рядом со школой, один - на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице. Также сообщается о 17 раненых.