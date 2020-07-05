У США сталася стрілянина в нічному клубі

Поранення отримали щонайменше 12 людей
У Сполучених Штатах сталася стрілянина в нічному клубі Південної Кароліни. В результаті стрілянини постраждали щонайменше 12 осіб.
Про це повідомляє Associated Press.
Інцидент стався в клубі, що знаходиться в окрузі Грінвілл.
Постраждалі доставлені в лікарні штату, деталі про їх стан не наводяться. Поліція проводить розслідування деталей події.
За даними видання, в клубі проходив концерт.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сіетлі автомобіль в'їхав у натовп протестувальників.
Крім того, у ніч на 5 липня посольство США в Багдаді піддалося ракетному обстрілу.
Автор: РБК-Україна