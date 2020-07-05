У США сталася стрілянина в нічному клубі

У Сполучених Штатах сталася стрілянина в нічному клубі Південної Кароліни. В результаті стрілянини постраждали щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався в клубі, що знаходиться в окрузі Грінвілл.

Постраждалі доставлені в лікарні штату, деталі про їх стан не наводяться. Поліція проводить розслідування деталей події.

За даними видання, в клубі проходив концерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сіетлі автомобіль в'їхав у натовп протестувальників.

Крім того, у ніч на 5 липня посольство США в Багдаді піддалося ракетному обстрілу.