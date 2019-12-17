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У США сталася стрілянина в казино, є жертви

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 19:30
У США сталася стрілянина в казино, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стрілок був ліквідований

У США в штаті Монтана в місті Грейт-Фоллз невідомий відкрив вогонь в казино, в результаті щонайменше три людини загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC Montana.

Як повідомляється, стрілка застрелили співробітники правоохоронних органів.

"У вівторок, 17 грудня, надійшов дзвінок 911 із запитом термінової медичної допомоги для Emerald Casino... Співробітники поліції і парамедики виявили тіла трьох людей в будівлі казино. Четвертий постраждалий незабаром був виявлений в лікарні Benefis. Він відновлюється від отриманих поранень", - йдеться в повідомленні.

Також у поліції повідомили, що у вівторок буде закрита початкова школа, яка знаходиться недалеко від казино.

Нагадаємо, 6 грудня на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина. Тоді одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення.

Крім того, 5 грудня в США сталася стрілянина на військовій базі військово-морських сил в бухті Перл-Харбор. В результаті дві людини загинули. Одного постраждалого госпіталізували.

Додамо, що , в результаті перестрілки між мексиканськими правоохоронцями та членами банди в 65 кілометрах від американського кордону загинули щонайменше 10 осіб. Стрілянина сталася в північному місті Вілла Юніон. Банда намагалася штурмувати будівлю місцевої міськради.

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