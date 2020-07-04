У США сталася стрілянина в барі, є жертва

У спортивному барі невідомий відкрив стрілянину
У США в столиці штату Міссісіпі Джексона відбулася стрілянина в спортивному барі. В результаті події одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
не становлять загрози для життя.
Підозрюваний зник з місця злочину.
Нагадаємо, у центрі Києва в суботу, близько 04:00, невідомі влаштували бійку зі стріляниною.
Крім того, у двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах.
Автор: РБК-Україна