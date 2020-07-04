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У США сталася стрілянина в барі, є жертва

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У спортивному барі невідомий відкрив стрілянину

У США в столиці штату Міссісіпі Джексона відбулася стрілянина в спортивному барі. В результаті події одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

не становлять загрози для життя.

Підозрюваний зник з місця злочину.

Нагадаємо, у центрі Києва в суботу, близько 04:00, невідомі влаштували бійку зі стріляниною.

Крім того, у двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах.

Автор: РБК-Україна

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