У США сталася стрілянина в барі, є жертва

У США в столиці штату Міссісіпі Джексона відбулася стрілянина в спортивному барі. В результаті події одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

не становлять загрози для життя.

Підозрюваний зник з місця злочину.

Нагадаємо, у центрі Києва в суботу, близько 04:00, невідомі влаштували бійку зі стріляниною.

Крім того, у двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах.