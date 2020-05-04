У США прогнозують подвоєння щоденної смертності від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що в адміністрації президента США Дональда Трампа прогнозують, що кількість смертей від COVID-19 у країні зросте вдвічі до початку червня цього року.

"Прогнози з внутрішнього звіту прогнозують близько 200 тисяч нових випадків кожен день до кінця місяця", - йдеться у повідомленні.

Також смертність у світі очікують до 3 тисяч на добу до кінця травня.

Нагадаємо, що в США число загиблих від коронавірусу становить 67 тисяч, а загальне число інфікованих досягло 1 158 000 чоловік. Так,

ША запускають секретний проект щодо прискорення розробки вакцини від COVID-19. За даними Bloomberg, в рамках проекту будуть використовуватися всі урядові ресурси для швидкого тестування найперспективніших експериментальних вакцин.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що від коронавіруса може померти до 100 тисяч американців. Він також стверджував, що без дій його адміністрації "мінімум втратили б два мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, це мінімум".