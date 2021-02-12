RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США продали хмарочос компанії Коломойського

Автор: РБК-Україна

Американська девелоперська компанія K&D Group купила хмарочос 55 Public Square в Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Про це повідомляє локальне видання Crain'sCleveland.

Популярні новини
Ринок землі: скільки коштуватиме гектар в Україні 04 лютого 2021
Приватний забудовник хоче побудувати для себе підстанцію коштом киян, - "ДТЕК Мережі" 07 лютого 2021
ОБСЄ зафіксувала 100 вибухів на Донбасі за добу 24 вересня 2019
По справі Гандзюк проходять масові обшуки 20 січня 2020
Дощі з мокрим снігом: прогноз на сьогодні 23 лютого 2020
Зеленський помилував переданого Україні політв'язня Литвинова 12 липня 2019
Милованов розповів, яким буде новий Трудовий кодекс 06 грудня 2019
У Києві почалася акція з вимогою заарештувати Гладковських 09 березня 2019
У Китаї кількість хворих коронавірусом перевищила 17 тис. осіб 03 лютого 2020
Клочко: досвід Грузії вчить, що не слід нехтувати контролем в містобудуванні 07 серпня 2020

Ціна угоди не названа. Втім, відомо, що у січні глава K&D Group Дуг Прайс заявляв, що планує купити хмарочос за $17 млн.

22-поверхову офісну будівлю планують частково переобладнати.

Дев'ять поверхів будівлі повинні зайняти квартири, а офіси хочуть розмістити на верхніх поверхах. Сам будинок і його гараж потребують ремонту.

Виторг від продажу буде зберігатися на депонування, а колишній власник будівлі Optima залишиться втягнутим в судовий процес.

Нагадаємо, з 2008 року по 2015 рік компанія Optima була одним з найбільших орендодавців у центрі Клівленда.

Згідно з протоколами суду, їй належало понад 2 млн квадратних метрів офісних площ, а її інвестиції в Клівленді складали понад $100 млн.

Хмарочос 55 Public Square компанія купила у 2008 році за $34 млн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ігор КоломойскийСполучені Штати Америки
Читайте також
Байден заявив про "гігантські" проблеми у поширенні COVID-вакцини в США
Імпічмент: демократи закликали засудити Трампа, слово взяли адвокати
Прогноз погоди