У США продали хмарочос компанії Коломойського

Американська девелоперська компанія K&D Group купила хмарочос 55 Public Square в Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Про це повідомляє локальне видання Crain'sCleveland.
Ціна угоди не названа. Втім, відомо, що у січні глава K&D Group Дуг Прайс заявляв, що планує купити хмарочос за $17 млн.
22-поверхову офісну будівлю планують частково переобладнати.
Дев'ять поверхів будівлі повинні зайняти квартири, а офіси хочуть розмістити на верхніх поверхах. Сам будинок і його гараж потребують ремонту.
Виторг від продажу буде зберігатися на депонування, а колишній власник будівлі Optima залишиться втягнутим в судовий процес.
Нагадаємо, з 2008 року по 2015 рік компанія Optima була одним з найбільших орендодавців у центрі Клівленда.
Згідно з протоколами суду, їй належало понад 2 млн квадратних метрів офісних площ, а її інвестиції в Клівленді складали понад $100 млн.
Хмарочос 55 Public Square компанія купила у 2008 році за $34 млн.