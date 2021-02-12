У США продали хмарочос компанії Коломойського

Американська девелоперська компанія K&D Group купила хмарочос 55 Public Square в Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Про це повідомляє локальне видання Crain'sCleveland.

Ціна угоди не названа. Втім, відомо, що у січні глава K&D Group Дуг Прайс заявляв, що планує купити хмарочос за $17 млн.

22-поверхову офісну будівлю планують частково переобладнати.

Дев'ять поверхів будівлі повинні зайняти квартири, а офіси хочуть розмістити на верхніх поверхах. Сам будинок і його гараж потребують ремонту.

Виторг від продажу буде зберігатися на депонування, а колишній власник будівлі Optima залишиться втягнутим в судовий процес.