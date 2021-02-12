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У США продали хмарочос компанії Коломойського

Новость на русском → Клівленд, П'ятниця 12 лютого 2021 14:12
У США продали хмарочос компанії Коломойського Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Американська девелоперська компанія K&D Group купила хмарочос 55 Public Square в Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Про це повідомляє локальне видання Crain'sCleveland.

Ціна угоди не названа. Втім, відомо, що у січні глава K&D Group Дуг Прайс заявляв, що планує купити хмарочос за $17 млн.

22-поверхову офісну будівлю планують частково переобладнати.

Дев'ять поверхів будівлі повинні зайняти квартири, а офіси хочуть розмістити на верхніх поверхах. Сам будинок і його гараж потребують ремонту.

Виторг від продажу буде зберігатися на депонування, а колишній власник будівлі Optima залишиться втягнутим в судовий процес.

Нагадаємо, з 2008 року по 2015 рік компанія Optima була одним з найбільших орендодавців у центрі Клівленда.

Згідно з протоколами суду, їй належало понад 2 млн квадратних метрів офісних площ, а її інвестиції в Клівленді складали понад $100 млн.

Хмарочос 55 Public Square компанія купила у 2008 році за $34 млн.

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