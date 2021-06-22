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США закликають зупинити насильство в Афганістані

Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки закликають воюючі країни зупинити насильство в Афганістані. Відповідну заяву зробив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Про це повідомляє Le Figaro.

У своїй заяві Нед прайс заявив, що США закликають зупинити насильство в Афганістані.

"Ми продовжуємо закликати до припинення нинішнього насильства, яке в значній мірі викликане талібами. Насильство має припинитися", - сказав Прайс.

Він також закликав воюючі сторони вступити в переговори.

"Закликаємо сторони вступити в серйозні переговори для визначення політичної дорожньої карти майбутнього Афганістану. Ми як і раніше вважаємо, що узгоджене рішення - це єдиний спосіб покласти край 40-річній війні", - сказав він.

Нагадаємо, в Афганістані таліби захопили понад 50 районів країни. Про це повідомили в ООН.

Раніше повідомлялося, що у США допустили, що війська можуть затриматися в Афганістані. Це пов'язано з наступами талібів.

Також ми писали, що Байден планує зустріч з президентом Афганістану. Вона пройде 25 червня.

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Афганистан