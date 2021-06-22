Сполучені Штати Америки закликають воюючі країни зупинити насильство в Афганістані. Відповідну заяву зробив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
Про це повідомляє Le Figaro.
У своїй заяві Нед прайс заявив, що США закликають зупинити насильство в Афганістані.
"Ми продовжуємо закликати до припинення нинішнього насильства, яке в значній мірі викликане талібами. Насильство має припинитися", - сказав Прайс.
Він також закликав воюючі сторони вступити в переговори.
"Закликаємо сторони вступити в серйозні переговори для визначення політичної дорожньої карти майбутнього Афганістану. Ми як і раніше вважаємо, що узгоджене рішення - це єдиний спосіб покласти край 40-річній війні", - сказав він.
Нагадаємо, в Афганістані таліби захопили понад 50 районів країни. Про це повідомили в ООН.
Раніше повідомлялося, що у США допустили, що війська можуть затриматися в Афганістані. Це пов'язано з наступами талібів.
Також ми писали, що Байден планує зустріч з президентом Афганістану. Вона пройде 25 червня.