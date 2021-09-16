США закликав найбільших автовиробників допомогти в розслідуванні аварій з автопілотами Tesla

Національне управління безпеки руху в США (NHTSA) запросило у 12 великих автовиробників інформацію про сучасні системи допомоги водієві в їх автомобілях. Це, як пояснила адміністрація, є частиною розслідування аварій за участю допоміжних засобів водія Tesla.

NHTSA розіслало листи GM, Toyota, Ford, Volkswagen та іншим компаніям, оскільки відомство проводить порівняльний аналіз автопілота Tesla з аналогічними за функціоналом електронними асистентами у конкурентів. Автовиробників також просять надати інформацію про аварії, які були спровоковані системами допомоги водієві.

Tesla піддалася критиці з боку чиновників також і за те, як саме вона просуває свої передові засоби допомоги водієві та називає системи другого рівня автономності гучним терміном "автопілот".

Розслідування NHTSA в кінцевому підсумку має з'ясувати, чи є проблеми Tesla унікальними для галузі, або це частина галузевої проблеми, удар від якої Tesla повністю бере на себе через свою медійність.