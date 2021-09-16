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США закликав найбільших автовиробників допомогти в розслідуванні аварій з автопілотами Tesla

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Четвер 16 вересня 2021 08:50
США закликав найбільших автовиробників допомогти в розслідуванні аварій з автопілотами Tesla Автопилот Tesla (Фото: autotimesnews.com)
Автор: Константин Широкун

Національне управління безпекою руху в США закликало 12 автомобільних компаній допомогти з розслідувань інцидентів за участю автопілота Tesla. У списку - GM, Toyota, Ford, Volkswagen і інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національне управління безпеки руху в США (NHTSA) запросило у 12 великих автовиробників інформацію про сучасні системи допомоги водієві в їх автомобілях. Це, як пояснила адміністрація, є частиною розслідування аварій за участю допоміжних засобів водія Tesla.

NHTSA розіслало листи GM, Toyota, Ford, Volkswagen та іншим компаніям, оскільки відомство проводить порівняльний аналіз автопілота Tesla з аналогічними за функціоналом електронними асистентами у конкурентів. Автовиробників також просять надати інформацію про аварії, які були спровоковані системами допомоги водієві.

Tesla піддалася критиці з боку чиновників також і за те, як саме вона просуває свої передові засоби допомоги водієві та називає системи другого рівня автономності гучним терміном "автопілот".

Розслідування NHTSA в кінцевому підсумку має з'ясувати, чи є проблеми Tesla унікальними для галузі, або це частина галузевої проблеми, удар від якої Tesla повністю бере на себе через свою медійність.

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