США закликали українську владу притягнути до відповідальності вбивць Гандзюк

Сьогодні третя річниця нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. США закликають укаїнську владу встановити справедливісь і притягнути вбивць до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні .

Американські дипломати відзначають, що Гандзюк боролася з корупцією і віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну.

"Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк. Ми закликаємо владу притягнути вбивць до відповідальності", - сказав у відеозверненні прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп.