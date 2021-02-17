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США закликали світове співтовариство боротися з дезінформацією про COVID-вакцинах

Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликає уряди всіх країн боротися з розповсюдженням дезінформації про вакцини. При цьому США наполягають на тому, щоб країни невідкладно надавали один одному і спеціалізованим міжнародним організаціям відомості про епідемії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Ми також закликаємо всі країни боротися з дезінформацією про вакцини. Якщо ми не будемо це робити, то серйозним чином поставимо під загрозу своє завдання", - сказав він.

Блінкен закликав держави брати участь у транспарентному процесі для запобігання криз у галузі охорони здоров'я.

"Щоб краще зрозуміти обставини виникнення нинішньої пандемії і підготуватися до наступної всі країни повинні надати всі дані про перших днях яких би то не було спалахів. І в перспективі всім країнам слід брати участь у транспарентному процесі в цілях запобігання криз у галузі охорони здоров'я та реагування на такі, щоб світова спільнота могла робити якомога більше якомога швидше", - зазначив він.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправки масок для всіх жителів країни. В цілях посилення захисту населення від коронавірусу.

Крім того, в Євросоюзі рекомендували посилити правила в'їзду до країни блоку через ризик поширення мутованих штамів COVID.

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Новини України вакцина від коронавірусу
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