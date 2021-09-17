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США визнали загибель цивільних під час удару в Кабулі. Військові помилилися

Автор: Сергій Пишкін

Військове розслідування США заявило, що смертоносний удар безпілотника в Кабулі 29 серпня, ймовірно, був марним, оскільки водій, якого вважали терористом - не становив загрози. Під час вибуху загинули 10 цивільних, серед яких були діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Раніше Пентагон стверджував, що під час удару загинув терорист ІДІЛ й троє цивільних, однак, як виявилося, серед загиблих були лише мирні жителі Афганістану.

Зазначається, що розвідка спостерігала за автомобілем чоловіка протягом восьми годин й допускала, що він міг бути пов’язаним з терористичним угрупуванням.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі раніше назвав атаку 29 серпня - "праведним ударом".

"Це була помилка, і я приношу свої щирі вибачення", - сказав генерал Кеннет Маккензі.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці вибуху 29 серпня, який стався на території Кабулу.

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Сполучені Штати АмерикиКабул