США визнали загибель цивільних під час удару в Кабулі. Військові помилилися

Раніше Пентагон стверджував, що під час удару загинув терорист ІДІЛ й троє цивільних, однак, як виявилося, серед загиблих були лише мирні жителі Афганістану.

Зазначається, що розвідка спостерігала за автомобілем чоловіка протягом восьми годин й допускала, що він міг бути пов’язаним з терористичним угрупуванням.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі раніше назвав атаку 29 серпня - "праведним ударом".

"Це була помилка, і я приношу свої щирі вибачення", - сказав генерал Кеннет Маккензі.