RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США назначили координатора по помощи украинской энергетике

Фото: помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Госдепартамент США назначил бывшего посла Джеффри Пайетта координатором по оказанию помощи Украине в ремонте, поддержке и укреплении ее энергетического сектора после массированных российских авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя ведомства Неда Прайса.

"Помощнику госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетту было поручено координировать энергетическую поддержку Украины правительством США с международными партнерами", - сказал спикер Белого Дома.

Он отметил, что Пайетт имеет уникальную квалификацию для этой работы, поскольку он работал послом США в Украине до 2016 года.

"Правительству Украины потребуется помощь, чтобы Украина оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России по отключению тепла и света этой зимой. Президент Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну против гражданской инфраструктуры Украины. Мы должны сделать все, чтобы он потерпел поражение и здесь", - добавил Прайс.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 8 ноября посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев с однодневным визитом. В ходе которого у нее запланировано ряд встреч.

Также раньше мы писали, что Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЭлектроэнергия