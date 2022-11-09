США назначили координатора по помощи украинской энергетике

Госдепартамент США назначил бывшего посла Джеффри Пайетта координатором по оказанию помощи Украине в ремонте, поддержке и укреплении ее энергетического сектора после массированных российских авиаударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя ведомства Неда Прайса.
"Помощнику госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетту было поручено координировать энергетическую поддержку Украины правительством США с международными партнерами", - сказал спикер Белого Дома.
Он отметил, что Пайетт имеет уникальную квалификацию для этой работы, поскольку он работал послом США в Украине до 2016 года.
"Правительству Украины потребуется помощь, чтобы Украина оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России по отключению тепла и света этой зимой. Президент Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну против гражданской инфраструктуры Украины. Мы должны сделать все, чтобы он потерпел поражение и здесь", - добавил Прайс.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 8 ноября посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев с однодневным визитом. В ходе которого у нее запланировано ряд встреч.
Также раньше мы писали, что Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.