В США залучили військових медиків для роботи в COVID-лікарнях

Відомо, що для допомоги лікарням було залучено понад 350 військових медиків.

Крім того, минулого тижня 20 військових лікарів прибули в госпіталь міста Батон-Руж (штат Луїзіана), де, за даними закладу, кожну годину госпіталізують в середньому одного пацієнта з COVID.

Водночас у Міссісіпі також заявляють про переповненість COVID-ліжок, пояснюючи це низьким рівнем вакцинації (у штаті щеплені 38% з 3 млн місцевих жителів).

Зокрема, близько двох тижнів тому бригада військових медиків була направлена в медичний центр Університету Міссісіпі, тоді до складу групи увійшли 4 лікарі та 34 інших медичних працівників.