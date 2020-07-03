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США пригрозили Росії через плату талібам за вбивство американських солдатів

Новини » Політика     03.07.2020 - 09:49
США пригрозили Росії через плату талібам за вбивство американських солдатів
Фото: Роберт О'Брайен (U. S. Department of State)

Роберт О'Браєн заявив, що Вашингтон може і не дізнатися правди, про зв'язки між РФ та талібами

Радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що у разі підтвердження змови РФ з талібами у вбивстві американських солдатів, Сполучені Штати вживатимуть "рішучих заходів". Однак він не розкриває усіх подробиць.

Про це повідомляє TheTimesHub.

За словами Роберта О'Браєна, Вашингтон може і не дізнатися правди, про зв'язки між РФ та талібами в Афганістані. Також він додав, що ЦРУ поки не інформувала президента США Дональда Трампа про це, "оскільки у неї не було довіри до розвідданих".

"Це важливі твердження. Якщо вони будуть підтверджені, то я можу гарантувати вам, що президент вживатиме рішучих заходів", - сказав О'Браєн.

Зазначимо, що газета The New York Times раніше опублікувала інформацію пре те, що російська військова розвідка пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані. Це було здійснено у період переговорів про мирне врегулювання афганського конфлікту.

Також у газеті стверджують, що інформацію розвідки Трампу надали ще в березні 2020 року, однак він тоді ще не вирішив як слід реагувати.

Нагадаємо, держсекретаря Майкла Помпео і міністра оборони Марка Еспера викликають на слухання в Санат США для роз'яснення реакції уряду на цю інформацію.

Крім того, керівники розвідслужб США готуються надати доповідь про те, як Головне управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ) таємно пропонувало талібам винагороду за знищення американських військовослужбовців в Афганістані.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ТалібанСполучені Штати Америки
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