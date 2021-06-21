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США пригрозили Китаю ізоляцією у разі відмови в COVID-розслідуванні

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США, Китай, Понеділок 21 червня 2021 04:00
США пригрозили Китаю ізоляцією у разі відмови в COVID-розслідуванні Фото: G7 також закликали до продовження розслідування походження коронавірусу. (Lintao Zhang/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Китай розслідувати причини виникнення коронавірусу. Інакше КНР опиниться в ізоляції.

Про це він заявив у інтерв'ю Fox News.

За його словами, американський глава Джо Байден зміг "згуртувати демократичний світ" і спонукати країни G7 висловитися про необхідність проведення нового розслідування Походження коронавірусу в Китаї.

"Президент Трамп не зміг цього зробити. Президент Байден зміг", - сказав Салліван.

Раніше лідери країн Групи семи (G7) закликали до продовження розслідування Походження коронавірусу. Воно повинно проводитися під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Нагадаємо, в ході саміту G7 обговорювалася версія лабораторного витоку COVID-19. За словами глави ВООЗ Тедроса Гебрейесуса, вона буде більш ретельно перевірена на другому етапі розслідування.

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