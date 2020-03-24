У США придумали як прискорити тестування на коронавірус

Медики США розробили комплекти для самостійного взяття мазка з носоглотки для діагностики коронавірусу. Про це на брифінгу в Білому домі повідомив віце-президент США Майкл Пенс, передає РБК-Україна.

За його словами, це дозволить прискорити процес тестування.

"Я радий повідомити, що комплекти для самостійного взяття мазка тепер можна отримати в клініках і мобільних пунктах здачі аналізів. Це, звичайно, прискорить процес тестування, а також знизить ризик для лікарів", - сказав Пенс.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США зафіксовано понад 46 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли 585 осіб.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 21 березня заявив, що пандемію коронавірусу у світі можна подолати в стислі терміни. Проте точних термінів він не назвав.

Раніше Сполучені Штати призупинили надання звичайних візових послуг у всіх посольствах і консульствах США у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.

Зазначимо, на ранок 23 березня у світі кількість смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 досягла 14 705 осіб. Загалом у світі зараз налічується 339 035 тисяч інфікованих. У свою чергу, одужали 98 799 чоловік.