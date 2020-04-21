США припиняють видавати імміграційні візи через коронавірус

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розпорядився припинити видачу віз для іммігрантів. Як передає РБК-Україна, про це Трамп написав у Twitter.

Він зазначив, що рішення буде тимчасовим - у зв'язку із епідемією коронавірусу у Штатах та світі.

"У світлі нападу з боку невидимого ворога, а також виходячи із потреби захистити робочі місця для наших великих американських громадян, я підпишу виконавчий указ про тимчасове припинення імміграції до США!", - зазначив він.

Державний департамент США повідомив, що у 2019 році американські міграційні візи отримали 4 тисячі 573 громадян України.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України підтримав встановлення квоти на імміграцію 5 тисяч висококваліфікованих спеціалістів з-за кордону для працевлаштування в українських ІТ-компаніях.