У США попередили про загрозу терактів у Ізраїлі на "Євробаченні"

Посольство США в Ізраїлі попередило про загрозу терактів, пов'язаних з святкуванням річниці перенесення дипломатичної місії з Тель-Авіва до Єрусалиму, а також протестами на кордоні з сектором Гази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт дипмісії.

У посольстві заявили, що терористичні угруповання можу вибрати для атаки або насильницьких протестів дату річниці, яка співпадає з днем початку музичного конкурсу "Євробачення" - 14 травня, або День Накба 15 травня.

Зокрема, посольство рекомендує уникати місць проведення демонстрацій, стежити за місцевими ЗМІ та слідувати інструкціям влади. Крім того, громадянам США і членам їх сімей можуть заборонити перебувати в зоні ракетних обстрілів і бомбардувань.

Напади часто відбуваються без попередження та можуть відбутися далеко за межами сектора Гази і на кордоні з ним в будь-який час, попереджає посольство.

Нагадаємо, в Ізраїлі в місті Тель-Авів стартував 64-й пісенний конкурс "Євробачення", який триватиме до 18 травня 2019.

Напередодні міністр енергетики Ізраїлю Юваль Штайніц заявив, що не виключає військову агресію Ірану через загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.