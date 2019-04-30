США попередили про небезпеку нових терактів на Шрі-Ланці

Посол Сполучених Штатів Америки на Шрі-Ланці попередила про можливість нових нападів на острів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами посла США на Шрі-Ланці Алайни Теплиць, в країні вже досягнуто величезного прогресу, завдяки затримань, але на даний момент ведеться активне планування нових атак.

"Активні члени терористичного угрупування, відповідального за вибухи в церквах і готелях, можуть досі перебувати на свободі", - заявила Алайна Теплиць у вівторок, 30 квітня.

Крім того, у місцевій поліції заявили про те, що підвищені заходи безпеки будуть поки збережені, оскільки "поліція і армія все ще вистежують підозрюваних".

Нагадаємо, серія вибухів на Шрі-Ланці сталася 21 квітня, в день святкування католицької Пасхи. Зокрема, вибухи прогриміли в трьох церквах і трьох готелях, в житловому комплексі в передмісті Коломбо і на заході острова. Відповідальність за вибухи взяла на себе ИГИЛ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розвідувальні служби Шрі-Ланки вважають, що бойовики терористичної організації "Ісламська держава" можуть зробити нові атаки в туристичних зонах Азії та Африки, подібні тій, що була зроблена на Шрі-Ланці.