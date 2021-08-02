У США представили докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю, - Hill

У Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування, присвячену походженню коронавірусу. На думку слідчих, SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханьского інституту вірусології.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Hill .

З цієї причини влада США повинна закликати Китай до відповідальності, вважають республіканці.

Текст опублікував старший республіканець Комітету по закордонних справах Майкл Маккол. Він вимагає, щоб Конгрес наклав санкції на вчених з уханьської лабораторії, а також на представників Комуністичної партії Китаю.

У причетності до події звинувачують і зоолога Пітера Дасзака, який представляв США у складі міжнародної групи експертів. Республіканці вважають, що він повинен постати перед судом.