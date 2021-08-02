RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США представили докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю, - Hill

Автор: Анастасія Рокитна

У Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування, присвячену походженню коронавірусу. На думку слідчих, SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханьского інституту вірусології.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

З цієї причини влада США повинна закликати Китай до відповідальності, вважають республіканці.

Текст опублікував старший республіканець Комітету по закордонних справах Майкл Маккол. Він вимагає, щоб Конгрес наклав санкції на вчених з уханьської лабораторії, а також на представників Комуністичної партії Китаю.

У причетності до події звинувачують і зоолога Пітера Дасзака, який представляв США у складі міжнародної групи експертів. Республіканці вважають, що він повинен постати перед судом.

Нагадаємо, ООН закликала Китай співпрацювати з ВООЗ у розслідуванні походження коронавірусу.

Зазначимо, в США допустили, що походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19КитайСполучені Штати Америки