У США представили докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю, - Hill
У Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування, присвячену походженню коронавірусу. На думку слідчих, SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханьского інституту вірусології.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.
З цієї причини влада США повинна закликати Китай до відповідальності, вважають республіканці.
Текст опублікував старший республіканець Комітету по закордонних справах Майкл Маккол. Він вимагає, щоб Конгрес наклав санкції на вчених з уханьської лабораторії, а також на представників Комуністичної партії Китаю.
У причетності до події звинувачують і зоолога Пітера Дасзака, який представляв США у складі міжнародної групи експертів. Республіканці вважають, що він повинен постати перед судом.
Нагадаємо, ООН закликала Китай співпрацювати з ВООЗ у розслідуванні походження коронавірусу.
Зазначимо, в США допустили, що походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.