У США запобігли теракту у Вашингтоні

У Сполучених Штатах Америки заарештували чоловіка, якого підозрюють у плануванні терористичної атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Поліцейські заявляють, що чоловік планував збити пішоходів завдяки вантажівки.

Федеральні прокурори збираються попросити суддю не відпускати під заставу 28-річного підозрюваного Ронделла Генрі. На їхню думку, він є загрозою для громадськості і може спробувати втекти.

Прокурори заявляють, що в минулому місяці Генрі вкрав вантажівка і вивчав околиці Вашингтона для проведення теракту.

"Звинувачення стверджує, що підозрюваний планував направити викрадену вантажівку на пішоходів і шукав їх найбільшого скупчення. Повідомляється, що дії затриманого видаються спонтанними, а сам він радикализувався, переглядаючи онлайн відео дій терористів з угруповання "Ісламська держава", - зазначає видання.

Підозрюваний у плануванні терористичного акту не знайшов бажаного натовпу людей і поїхав у міжнародний аеропорт Даллеса у Вашингтона. Там його не пропустила охорона.

Після цього він поїхав на викраденому вантажівці в популярну серед туристів Національну гавань в передмісті Вашингтона з численними магазинами, ресторанами і розважальними майданчиками.

BREAKING: Federal authorities have charged 28yo Rondell of Henry Germantown, Md., alleging he stole a UHaul van and planned to use it to run over a large group of people at National Harbor.



"He harbored hatred for those who do not practice the Muslim faith," authorities say. pic.twitter.com/n9qScYnpqX