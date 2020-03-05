США привітали Шмигаля з призначенням на посаду прем’єра

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У диппредставництві сподіваються на тісну співпрацю зі Шмигалем та новим Кабміном

Посольство Сполучених Штатів в Україні привітало новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з призначенням на посаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення диппредставництва у Twitter.

Також у представництві додали, що сподіваються на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету міністрів.

Крім того, у посольстві Сполучених Штатів подякували колишньому прем'єру Олексію Гончаруку за продуктивну співпрацю впродовж останніх 6 місяців.

"Ми вітаємо прем'єр-міністра Шмигаля з призначенням на цю посаду та сподіваємось на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету міністрів. Ми дякуємо Олексію Гончаруку та його команді за продуктивну співпрацю впродовж останніх 6 місяців задля підтримки партнерства Україна США", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 4 березня, Верховна рада на позачерговому засіданні призначила Дениса Шмигаля прем'єр-міністром України. В уряді Олексія Гончарука Шмигаль обіймав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій.

Сьогодні Верховна рада України на позачерговому засіданні розгляне висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Засідання розпочнеться о 18:30. На порядку денному тільки одне питання.

Джерело в керівництві фракції "Слуга народу" заявив, що одним з кандидатів на посаду генерального прокурора замість Руслана Рябошапки розглядається діюча в.о. глави Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова.