США отримають Javelin нового типу

Одним з головних відмінностей FGM-148F стала вдосконалена багатоцільова боєголовка

Компании Lockheed Martin и Javelin Joint Venture получили от Петагона контракт на производство новейших противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Defense World.net.

Контракт был заключен после того, как новый образец прошел программу квалификационных испытаний, включавшей 21 летное.

Одним из главных отличий FGM-148F стала усовершенствованная многоцелевая боеголовка, которая повысит эффективность в борьбе с живой силой противника и его легкобронированной техникой. При этом Javelin является угрозой и для основных боевых танков.

Напомним, 20 января американские противники вывод войск США из Сирии передали сирийским курдам противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и Tow.

РБК-Украина писало, что 22 мая 2018 года в Украине состоялись пуски ракетных комплексов Javelin.