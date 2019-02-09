США отримають Javelin нового типу

Одним з головних відмінностей FGM-148F стала вдосконалена багатоцільова боєголовка
Компании Lockheed Martin и Javelin Joint Venture получили от Петагона контракт на производство новейших противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Defense World.net.
Контракт был заключен после того, как новый образец прошел программу квалификационных испытаний, включавшей 21 летное.
Одним из главных отличий FGM-148F стала усовершенствованная многоцелевая боеголовка, которая повысит эффективность в борьбе с живой силой противника и его легкобронированной техникой. При этом Javelin является угрозой и для основных боевых танков.
Напомним, 20 января американские противники вывод войск США из Сирии передали сирийским курдам противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и Tow.
РБК-Украина писало, что 22 мая 2018 года в Украине состоялись пуски ракетных комплексов Javelin.