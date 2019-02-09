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США отримають Javelin нового типу

Новини » Політика    09.02.2019 - 13:00
США отримають Javelin нового типу
Фото: ПТРК Javelin (twitter.com/M3t4_tr0n)

Одним з головних відмінностей FGM-148F стала вдосконалена багатоцільова боєголовка

Компанії Lockheed Martin і Javelin Joint Venture отримали від Петагону контракт на виробництво новітніх протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Defense World.net.

Контракт був укладений після того, як новий зразок пройшов програму кваліфікаційних випробувань, що включала 21 льотне.

Одним з головних відмінностей FGM-148F стала вдосконалена багатоцільова боєголовка, яка підвищить ефективність в боротьбі з живою силою супротивника і його легкоброньованою технікою. При цьому Javelin є загрозою і для основних бойових танків.

Нагадаємо, 20 січня американські противники виведення військ США з Сирії передали сирійським курдам протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin і Tow.

РБК-Україна писало, що 22 травня 2018 року в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin.

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